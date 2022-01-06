المرأة

ليس اليوم.. ويكيبيديا يخطئ في عيد ميلاد هذه الفنانة

Lebanon 24
06-01-2022 | 16:00
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أخطأ موقع توثيق المعلومات «ويكيبيديا» في تاريخ ميلاد الفنانة نجوى فؤاد، إذ وثق يوم ميلادها بأنه اليوم 6 كانون الثاني، بدلًا من توثيقه في 16 من الشهر الجاري.

وتحتفل الفنانة نجوى فؤاد، يوم السبت 16 كانون الثاني، بعيد ميلادها الـ78، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.

وتصنف نجوى فؤاد، ضمن أهم الراقصات الشرقيات في تاريخ السينما المصرية، فعلى إيقاع أشهر أغانى نجوم الزمن الجميل قدمت النجمة الكبيرة نجوى فؤاد أروع الاستعراضات ونهج جديد من الرقص الشرقي.

نجوى فؤاد، هى إحدى النجمات اللاتي قدمن عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة السينما المصرية.
المصدر: صدى البلد
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