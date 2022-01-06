بعد طلاقها.. ندى الكامل تتخطى الحدود برقصة على العمود وملابس جريئة! (صور وفيديو)

يبدو أن ندى الكامل أعلنت حريتها بإعلان طلاقها من الفنان المصري أحمد الفيشاوي، وبدأت باتباع طريق الجرأة والإثارة بفيديوهاتها التي تتجاوز الخطوط الحمراء.

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وتشارك ندى متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة مقاطع فيديو وصور جريئة أثناء ممارستها الرقص على العمود تتضمن إيحاءات جنسية، ففي إحدى الفيديوهات ترتدي ملابس رياضية سوداء مؤلفة من قطعتين أثناء تمايلها على العامود الحديدي المثبت على السقف، ثم تنخفض على الأرض لتؤدي حركة التويرك على أنغام أغنية Clout للمغنية الأمريكية كاردي بي.

وعلَّقت على الفيديو: "عرِّي روحك.. رياضة Pole-fittimg رياضة رائعة.. بدأت هذا التمرين قبل سنتين، مما عزز ثقتي وجعلني أقوى وهذا التمرين يقودنا إلى القوة النسائية الداخلية".

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وكانت ندى الكامل أعلنت مؤخرا طلاقها من الفيشاوي بعد أربع سنوات من زواجهما، رغم الرومانسية المشتعلة التي أظهراها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر ولقطاتهما الحميمية على السجادة الحمراء.