المرأة

بعد طلاقها.. ندى الكامل تتخطى الحدود برقصة على العمود وملابس جريئة! (صور وفيديو)

Lebanon 24
06-01-2022 | 02:00
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يبدو أن ندى الكامل أعلنت حريتها بإعلان طلاقها من الفنان المصري أحمد الفيشاوي، وبدأت باتباع طريق الجرأة والإثارة بفيديوهاتها التي تتجاوز الخطوط الحمراء.

A post shared by Nadya ElKamel نادية الكامل (@nadyaelkamel)


 

وتشارك ندى متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة مقاطع فيديو وصور جريئة أثناء ممارستها الرقص على العمود تتضمن إيحاءات جنسية، ففي إحدى الفيديوهات ترتدي ملابس رياضية سوداء مؤلفة من قطعتين أثناء تمايلها على العامود الحديدي المثبت على السقف، ثم تنخفض على الأرض لتؤدي حركة التويرك على أنغام أغنية  Clout للمغنية الأمريكية كاردي بي.

 

 

وعلَّقت على الفيديو: "عرِّي روحك.. رياضة Pole-fittimg رياضة رائعة.. بدأت هذا التمرين قبل سنتين، مما عزز ثقتي وجعلني أقوى وهذا التمرين يقودنا إلى القوة النسائية الداخلية".

A post shared by Nadya ElKamel نادية الكامل (@nadyaelkamel)

 

 

وكانت ندى الكامل أعلنت مؤخرا طلاقها من الفيشاوي بعد أربع سنوات من زواجهما، رغم الرومانسية المشتعلة التي أظهراها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر ولقطاتهما الحميمية على السجادة الحمراء.

 

المصدر: البوابة
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