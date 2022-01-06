ابنة هيفا وهبي تُنافس والدتها جمالاً.. بدت ساحرة وأنيقة في آخر إطلالاتها (صور)

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة من إطلالاتها من دبي حيث تتواجد حالياً مع عائلتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت زينب بإطلالات ساحرة وأنيقة، فقد بدت في إحدى الصور بفستان أسود براق ومتوسط الطول.

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كما ظهرت في صورة أخرى بفستان أنيق من المخمل باللون البنفسجي.

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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)





وأشاد متابعو زينب بجمالها وإطلالاتها، معتبرين انها تُنافس والدتها جمالاً.