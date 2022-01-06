المرأة

ابنة هيفا وهبي تُنافس والدتها جمالاً.. بدت ساحرة وأنيقة في آخر إطلالاتها (صور)

Lebanon 24
06-01-2022 | 04:27
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة من إطلالاتها من دبي حيث تتواجد حالياً مع عائلتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

 

وظهرت زينب بإطلالات ساحرة وأنيقة، فقد بدت في إحدى الصور بفستان أسود براق ومتوسط الطول.

 

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)


 

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)


 

كما ظهرت في صورة أخرى بفستان أنيق من المخمل باللون البنفسجي.

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)

 

 

وأشاد متابعو زينب بجمالها وإطلالاتها، معتبرين انها تُنافس والدتها جمالاً.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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