المرأة

الكذب يهدم سعادتك الزوجية.. وإليكِ الأسباب

Lebanon 24
06-01-2022 | 11:00
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الكذب من شريك الحياة أمر مؤلم ويجلب الشعور بالخيبة والإحباط، وحتى لو كان بسيطاً أو في أمور تافهة، فإن تكراره والإصرار عليه يفقد العلاقة أهم أركانها الأساسية، وهي الثقة، لذلك على الزوجين أن يعتمدا الصدق معاً، حتى يتمتعا بعلاقة صحية وسوية. وفي ما يلي 3 أسباب تجعل الكذب يدمر حياتك الزوجية.
 
1- الكذب يشبه كرة الثلج
تبدأ كرة الثلج صغيرة، ثم تكبر تدريجياً حتى تصبح ثقيلة للغاية ومدمرة لكل ما في سبيلها، وكذلك الكذب، يبدأ بكذبة صغيرة وغير مؤثرة، ولكن الكذبة الصغيرة تحتاج إلى كذبة أخرى لتغطيتها، وهكذا يتوالى الكذب حتى تصبح معاملات الشخص كلها عبارة عن مجموعة من الكذب، حتى يتطور الأمر وتصبح نوعية الكذب خطيرة وعواقبها مدمرة.
 
2- الكذب يهدم أركان الزواج
من أهم أركان الزواج، الثقة، والكذي بدمر الثقة بين الزوجين، حيث يصعب على أحد الطرفين تصديق الآخر، ويتسلل الأمر إلى سوء الظن، وتضخيم المواقف، الأمر الذي تستحيل معه الحياة الزوجية السوية.
 
3- الكذب إعاقة في سبيل طموحات الأسرة
لكل أسرة طموحات تخطط من أجل تحقيقها، وتحقيق هذه الطموحات يشمل عدة عناصر، منها المادية والوظيفية وغيرها، فإذا كان أحد الطرفين يكذب باستمرار، بالتأكيد سوف يخفي معلومات مهمة، وهو ما يسبب تعطيل تحقيق طموحات وأهداف الأسرة، وربما لا تتحقق أصلاً بسبب الكذب.
على سبيل المثال الكذب بشأن الوقت قد يؤجل فكرة السفر في إجازة، الكذب بشأن المال وعادات الإنفاق قد يفسد خطة شراء منزل جديد، وهكذا.
 
بسبب كل ما سبق، عليكِ أن تعتمدي الصدق أساساً لحياتك الزوجية، وأن تحاربيه ولا تستسلمي له كحل سهل.
المصدر: نواعم
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