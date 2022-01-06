5 أبراج تستحق عن جدارة لقب "الزوجة النكدية".. ماذا عنكِ؟

تتصف بعض النساء بالعصبية وإفتعال المشاكل مع أزواجها، وتحويل أي أمر تافه لشجار يستمر لأيام طويلة، وهذا النوع من النساء يلقب بين الرجال بـ"الزوجة النكدية"، ويعتقد أنهن من مواليد بعض الأبراج الفلكية التي تتميز بالعصبية الشديدة وتحويل أي أمر بسيط لمشكلة، مثل برج الحمل والقوس وغيرها من الأبراج.تشتهر امرأة برج الحمل بتفكيرها العقلانى أحياناً، لكنها تتسم أيضاً بالعصبية الشديدة التي تدفعها إلى الصراخ والجدال الحاد مع زوجها، لذلك يفضل منحها بعض المساحة والوقت الكافي لتهدىء حتى تعود لطبيعتها.تتسم امرأة برج القوس، بقدرتها على أن تشعر زوجها بأنه الذي أخطأ في حقها ويجب عليه الإعتذار لها، ولن تتوقف عن الشجار معه سوى عندما يعتذر لها.تفقد امرأة برج الثور أعصابها عندما تسير الأمور عكس ما تتمنى، ودائماً ما تدافع عن نفسها عند شجارها مع زوجها ونادرًا ما توافق على وجهة نظر زوجها وتعترف بخطأها.تشتهر امرأة برج الجوزاء، بتقلبها المزاجي، فهى زوجة محبة للمرح والضحك، ولكنها أحياناً تميل لسماع الشائعات ضد زوجها والتي تدفعها لإشعال المشاكل بينها وبين زوجها.تتميز امرأة برج الميزان بأصواتهن العالية عند شجارها مع زوجها، وتتذكر في ذلك الوقت الأخطاء السابقة لزوجها حتى تشعل المشاكل والخلافات أكثر والتي تستمر لعدة أيام.