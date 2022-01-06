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المرأة
5 أبراج تستحق عن جدارة لقب "الزوجة النكدية".. ماذا عنكِ؟
Lebanon 24
06-01-2022
|
06:40
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تتصف بعض النساء بالعصبية وإفتعال المشاكل مع أزواجها، وتحويل أي أمر تافه لشجار يستمر لأيام طويلة، وهذا النوع من النساء يلقب بين الرجال بـ"الزوجة النكدية"، ويعتقد أنهن من مواليد بعض الأبراج الفلكية التي تتميز بالعصبية الشديدة وتحويل أي أمر بسيط لمشكلة، مثل برج الحمل والقوس وغيرها من الأبراج.
برج الحمل
تشتهر امرأة برج الحمل بتفكيرها العقلانى أحياناً، لكنها تتسم أيضاً بالعصبية الشديدة التي تدفعها إلى الصراخ والجدال الحاد مع زوجها، لذلك يفضل منحها بعض المساحة والوقت الكافي لتهدىء حتى تعود لطبيعتها.
برج القوس
تتسم امرأة برج القوس، بقدرتها على أن تشعر زوجها بأنه الذي أخطأ في حقها ويجب عليه الإعتذار لها، ولن تتوقف عن الشجار معه سوى عندما يعتذر لها.
برج الثور
تفقد امرأة برج الثور أعصابها عندما تسير الأمور عكس ما تتمنى، ودائماً ما تدافع عن نفسها عند شجارها مع زوجها ونادرًا ما توافق على وجهة نظر زوجها وتعترف بخطأها.
برج الجوزاء
تشتهر امرأة برج الجوزاء، بتقلبها المزاجي، فهى زوجة محبة للمرح والضحك، ولكنها أحياناً تميل لسماع الشائعات ضد زوجها والتي تدفعها لإشعال المشاكل بينها وبين زوجها.
برج الميزان
تتميز امرأة برج الميزان بأصواتهن العالية عند شجارها مع زوجها، وتتذكر في ذلك الوقت الأخطاء السابقة لزوجها حتى تشعل المشاكل والخلافات أكثر والتي تستمر لعدة أيام.
المصدر: اليوم السابع
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