بلقيس تتصدر "التراند".. ما السبب؟

طرحت الفنانة بلقيس أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التي تحمل اسم "صابرة"، منذ ساعات عبر YouTube.تناقش بلقيس من خلال الأغنية أزمة الأمية من خلال تجسيدها لشخصية احدى بنات قرى جبال الأطلس بالمغرب، حيث تم تصوير الأغنية مع المخرج عبد الرفيع عبديوي.تصدرت الأغنية في الساعات الأولى، تريند YouTube وحققت نسب مشاهدة تخطت الـ400 ألف، وتعاونت بلقيس في أغنية "صابرة " مع الملحن مروان أصيل والشاعر الغنائي يونس أدم والموزع الموسيقي أمين رحمون.