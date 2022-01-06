المرأة

بلقيس تتصدر "التراند".. ما السبب؟

Lebanon 24
06-01-2022 | 23:19
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طرحت الفنانة بلقيس أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التي تحمل اسم "صابرة"، منذ ساعات عبر YouTube.

تناقش بلقيس من خلال الأغنية أزمة الأمية من خلال تجسيدها لشخصية احدى بنات قرى جبال الأطلس بالمغرب، حيث تم تصوير الأغنية مع المخرج عبد الرفيع عبديوي.

تصدرت الأغنية في الساعات الأولى، تريند YouTube وحققت نسب مشاهدة تخطت الـ400 ألف، وتعاونت بلقيس في أغنية "صابرة " مع الملحن مروان أصيل والشاعر الغنائي يونس أدم والموزع الموسيقي أمين رحمون.
 

تعتبر هذه الأغنية هي ثالث أعمال بلقيس باللهجة المغربية بعد أغنية " la vie" و أغنية "تعالي شوف".

 
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