بعد استئصالها ورم سرطاني... إليكم أول ظهور لهذه الممثلة

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا جديدة بصحبة والدتها الفنانة سمية الألفي على انستغرام، ظهرت سمية الألفي وهي تُقبل نجلها ويعد هذا الظهور هو الأول لها بعد إجراء استئصال الورم.



وكتب الفيشاوي معلقًا على الصورة "الحب كله وأكتر بكتير شكرًا يا صديقتي". وتفاعل الجمهور مع الصور وقاموا بدورهم بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

يذكر أن سمية الألفي أجرت جراحة من أجل إزالة ورمًا في الغدد الليمفاوية وستخضع للعلاج الكيماوي، كما تحدث أحمد الفيشاوي عن علاقته بالطبيب المعالج لوالدته وكشف مدى صداقتهما في منشور له.

(في الفن)