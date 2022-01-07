المرأة

5 أخطاء تؤخر فرص حملك

Lebanon 24
07-01-2022 | 11:00
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تأخر الحمل قد يكون مؤقتاً، وبلا أسباب طبية واضحة، وهذا يستهلك عدة سنوات في البحث والمحاولات، بينما قد يكون السبب بسيطاً، مثل عادة خاطئة، أو أسلوب حياة غير صحي. إذا كنتِ تعانين من تأخر الحمل بدون أسباب طبية واضحة، تابعي القراءة وتعرفي إلى 5 أخطاء قد تكون هي السبب وراء تأخر حملك.
 
1- نمط غذائي غير صحي
الحمل يحتاج إلى تهيئة الجسم لاستقباله، وهناك بعض أنماط الطعام غير الصحي، تجعل الجسم هزيلاً وغير مؤهل للحمل، ما يسبب تأخر فرص الحمل، إذا كنتِ تعتمدين في غذائك على الطعام غير الصحي، فقد حان الوقت لاعتماد أسلوب طعام متوازن وصحي يفيد جسمك ويجعله مؤهلاً للحمل.
 
2- التوتر
أظهرت دراسة أجريت في جامعة لويزفيل عام 2016، أن النساء اللواتي تعرضن لمستويات عالية من التوتر خلال فترة الإباضة، انخفضت فرص حملهن بنسبة 40%، لذا فإذا كنتِ تعانين من التوتر، فغالباً هذا هو سبب تأخر حملك.
تخصلي من التوتر عبر ممارسة رياضات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل، أو جربي جلسات التدليك بزيوت مهدئة.
 
3- الكسل
النشاط البدني مهم للصحة العامة للجسم، والعكس فإن الكسل والخمول يصيبك بالهزال ويجعلكِ أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، كما أنه يؤخر فرص حدوث الحمل.
ضعي لنفسك جدولاً يومياً للنشاط البدني، مارسي التمارين الرياضية البسيطة ولو لمدة عشر دقائق يومياً، ولكن بانتظام، أو مارسي رياضة المشي، فهي رياضة مفيدة ولا تتطلب مجهوداً كبيراً.
 
4- نقص الرعاية الذاتية
اهتمامك بنفسك هو أكبر مؤثر في صحتك النفسية، الأمر الذي ينعكس على باقي العمليات الحيوية لجسدك، لذا فإن نقص الرعاية الذاتية، من الأسباب التي قد تكون وراء تأخر الحمل.
اهتمي بجمالك ووعقلك وحالتك النفسية، احصلي على نوم جيد، تناولي الطعام الصحي، مارسي الرياضة، اذهبي لصالون التجميل، اخرجي في نزهة مع أصدقائك، اقرئي وتأملي، سوف تشعرين بالسعادة والاسترخاء ما يجعلكِ أكثر استعداداً للحمل.
 
5- عدم المرونة
الإصرار على طريق واحد لعلاج تأخر الحمل، يفقدك الكثير من الفرص، ابحثي عن طبيب آخر أو طرق طبية مختلفة، وتحلي بالمرونة التي تساعدك على اكتساب المزيد من فرص الحمل.
المصدر: نواعم
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