نيكول سابا تنفي خطوبتها من هذا الممثل الشهير قبل زواجها من يوسف الخال

نفت الفنانة نيكول سابا الشائعة التي تلاحقها بخطوبتها من الفنان المصري ياسر جلال، قبل ارتباطها بزوجها الفنان يوسف الخال.وقالت في برنامج "حبر سري": "هو زميل وعزيز ونجم كبير، غير مقبول بث هذه الشائعات لأن جلال أيضا مرتبط ومتزوج".يُذكر أنّ الخال وسابا احتفلا منذ أيام قليلة بعيد زواجهما العاشر برومانسية بالغة، وسط جمع من أفراد أسرتهما وأصدقائهما، في أجواء شاركاها عبر حساباتهما على شبكات التواصل الاجتماعي.وقالت سابا تعليقاً على صور وفيديوات من المناسبة التي شهدت قُبلة حميمة بين النجمين: "العيد العاشر، أحبك يا يوسف"، بينما علّق الخال: "الحب هو ظلّ الحياة".