كايلي جينر تستعرض بطنها المنتفخ (صور)

نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية كايلي جينر مجموعة صور مثيرة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيها وقد أظهرت بطنها المنتفخ من الحمل مكشوفاً، بقميص بقصة كروب.الجمهور تفاعل مع صور كايلي وعبروا عن إعجابهم بها.