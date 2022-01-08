المرأة

بالدولار هذا سعر فستان نانسي عجرم الأبيض البسيط.. ليس رخيصاً! (صور)

Lebanon 24
08-01-2022 | 02:00
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بعدما نشرت صورا جديدة ظهرت فيها بالأبيض، تساءل المتابعون عن فستان الفنانة نانسي عجرم، ليتبين أنه من تصميم دار أليكسندر فوتيه ALEXANDRE VAUTHIER، ويصل سعره إلى 2717 دولارا.

 

وكانت نانسي نشرت صورتين على صفحتها الخاصة على انستغرام، ظهرت فيهما بفستان أبيض اللون تصميمه بسيط لاقى إعجاب المتابعين، وأرفقت الصورة بتعليق شوقت من خلاله المتابعين لأعمال جديدة، فقالت: "بدايات جديدة.. قريباً عمل جديد!".

 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)


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