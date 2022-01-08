صافيناز بروب الاستحمام بمكان عام! (صورة)

نشرت الراقصة صافيناز صورة جريئة عبر خاصية الستوريز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وظهرت صافيناز بالصورة بروب الاستحمام في مكان عام بإطلالة جريئة.