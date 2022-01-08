المرأة

الموت يؤلم الممثلة كاريس بشار... خسرت والدتها! (صورة)

Lebanon 24
08-01-2022 | 23:00
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توفيت والدة الممثلة السوريّة كاريس بشار. ونشرت الاخيرة صورة لورقة نعوة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أعلنت فيها الخبر الحزين لجمهورها.
 
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كاريس بشار

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