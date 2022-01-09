المرأة

نبيلة عواد تنشر محادثة عبر "انستغرام": "خلينا نشوف شو بدي أعمل بالوجع" (صورة)

Lebanon 24
09-01-2022 | 08:00
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نشرت الاعلاميّة في قناة الـ"أم تي في" نبيلة عواد، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث كانت تتحدث مع مدربها الرياضي، وتسأله إنّ كان يمكنها أنّ لا تقوم بتمارينها الرياضيّة. وبعدما أقنعها الاخير بالمجيء إلى النادي، ردّت عليه "خلص بعمل، خليني شوف شو بدي أعمل بالوجع".
 
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