المرأة

روح الطفولة داخلك تفيد طفلك بأربع طرق

Lebanon 24
09-01-2022 | 11:00
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هل فكرتِ يوماً في ترك الهاتف من يدك، وتحرير روح الطفولة التي بداخلك، لتتركي لنفسك العنان وتلعبي مع أطفالك كما لو كنتِ طفلة مثلهم؟
 
من الجيد لأطفالك أن يروا والدتهم تشاركهم اللعب والمرح بروح طفولية نشيطة ومرحة، حيث إن هذا يفيدهم بأربع طرق. اقرئي السطور التالية لتتعرفي إلى فوائد اللعب مع أطفالك بروح طفولية جامحة.
 
1- يلتقط أطفالك ذكريات جميلة
بالتأكيد لن تكوني سعيدة عندما تكون ذكريات أطفالك معكِ هي صورتك وأنتِ تحدقين في هاتفك طوال الوقت.
لعبك مع أطفالك ومشاركتهم أنشطتهم بروح طفولية سوف تسمح لأطفالك بالتقاط ذكريات جميلة تدوم معهم باقي العمر، سيتذكر أولادك مشهد والدتهم وهي تلعب وتمرح معهم وتشاركهم طفولتهم.
 
2- يحب أطفالك طفولتهم
يشعر الأطفال أن البالغين يفعلون ما يريدون، ما يدفعهم للتطلع إلى النضوج ومغادرة مرحلة الطفولة بسرعة.
ولكن عندما يراكِ أطفالك وأنتِ تمرحين مثلهم، سوف يتخلون عن الأفكار السخيفة، ويحبون طفولتهم، ومن ثم يستطيعون الاستمتاع بها أكثر.
 
3- يشعر أطفالك بأنهم قريبون منكِ
الأجهزة الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، تسرق وقتك فيكبر أطفالك دون أن تقتربي منهم وتكوّني معهم علاقات وثيقة.
لذا فاللعب مع أطفالك مهم جداً، حيث يشعر أطفالك أنهم قريبون منكِ جداً، ما يساعدك على تقوية علاقتك بهم.
 
4- يفاجأ أطفالك عندما تشاركينهم طفولتهم
من السهل أن يلعب الأب مع أطفاله كالطفل، ولكن الأم لها دور أكثر عمقاً وجدية، لذلك فعندما تتركين العنان للطفلة التي بداخلك، وتمرحين مع أطفالك وتشاركينهم أنشطتهم كما لو كنتِ طفلة مثلهم، فإن أطفالك يفاجئون بأمهم المرحة، وهذا يجعلهم أكثر حماسة وسعادة.
المصدر: نواعم
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