اليكم الشهر المناسب للعثور على الحب واختبار الرومنسية للابراج في العام 2022

يجلب عام 2022 معه العديد من التغييرات والتحديات وسيختبر كل برج من الأبراج الموسم الفلكي بشكل مختلف، وستكون بعض الأبراج أكثر رومانسية من غيرها مع وجود كوكب الزهرة، كوكب الحب والرومنسية، في برج القوس الناري.اكتشفي الشهر الذي تكون خلاله فرص العثور على الحب وإختبار الرومنسية أعلى بكثير من غيره من الأشهر.
برج الحمل
يكون شهر أيار، هو الشهر المثالي للعثور على الحب والرومانسية. خلال هذه الفترة تكون في حالة مختلفة تماماً عما أنت عليه عادة، وستجد نفسك تُعبر عن حبك بسهولة تامة ما يسهل عليك عملية التواصل مع الشريك المحتمل.
برج الثور
يُعزز شهر نيسان فرص العثور على الحب كما أنه يجلب الكثير من الثقة بالنفس لك. كل هذه العوامل مجتمعة تجعل العثور على الحب مؤكد. ستكون الثقة المتبادلة بينك وبين شريكك في ذروتها. يمكن أن يخطط العازبون للزواج.
برج الجوزاء
ستزدهر حياتك العاطفية في شهر كانون الأول، وستكون مصدراً للفرح والسعادة. سوف يدعمك شريكك في الأوقات الصعبة مما يزيد من الدفء بينكما.
برج السرطان
تكون في شهر شباط في قمة جاذبيتك و يحيط الحب بك من كل جانب. عليك توفير الطمأنينة والأمان لشريكك وإقناعه بإخلاصك والتزامك بالعلاقة. إنّ قضاء وقت ممتع مع بعضكما البعض وتقديم الدعم العاطفي سيقطع شوطاً طويلاً في تحسين حياتك العاطفية.
برج الأسد
تمتلك الكثير من الشغف والكاريزما في شهر آذار وستكون حالماً ورومانسياً ما يجعلك النجم المطلق. العثور على الحب والرومانسية خلال هذه الفترة سهل جداً.
برج العذراء
يكون الحب خلال شهر كانون الأول أشبه بمغامرة بالنسبة وتكون في مزاج كلي للرومانسية خلال هذه الفترة ما يساعدك على العثور على الحب. سوف تختبر وقتاً ممتعاً في علاقتك.
برج الميزان
تخرج من قوقعتك في شهر تشرين الأول وتُبرز جاذبيتك وهذا الأمر يجعلك تعثر على الحب والرومانسية خلال هذه الفترة. تجنب المجادلات القاسية والسلوك السيئ تجاه شريكك. كما سيبقى الحب والسلام على حالهما بالنسبة للمتزوجين.
برج العقرب
يجلب لك شهر أيلول بشكل عام الرومانسية، وتكون الفترة هذه فيها الكثير من الشغف والحب والكاريزما والإختلاط الاجتماعي. ستمتلئ حياتك العاطفية بالديناميكية وستعتز بكل لحظة. الوقوع في الحب خلال هذا الشهر أمر محسوم. سيجد غير الملتزمين الحب هذا العام مما سيتيح لهم تحقيق التوازن في حياتهم بشكل أفضل.
برج القوس
تضاعف الفترة الواقعة بين منتصف آب وحتى منتصف أيلول حظوظ الحب لديك وتجعلك بشكل عام لا تُقاوم. ستقضي الكثير من الوقت مع نصفك الثاني مما سيحسن الترابط المتبادل.
برج الجدي
قد يجلب لك شهر أيار بعض المشكلات في حياتك العاطفية، ولكن مع تقدم العام، ستصبح العلاقة أكثر سلاسة. ستتحسن ثقتك بنفسك وستظل هادئاً ومتماسكاً في أمور الحب.
برج الدلو
يُعتبر شهر يوليو، شهر مليئ بالحب والرومانسية. تتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت مع شريكك وتعمل على تعزيز التفاهم بينكما مما يجعل رباطك أقوى. خطط لقضاء إجازة من حين لآخر مع شريك حياتك.
برج الحوت
سيكون الحب في كل مكان في شهر حزيران. إذا كنت لا تزال عازباً، فسيقوم شخص ما بالطرق على باب حياتك العاطفية. ويمكن لأولئك الملتزمين أن يتوقعوا السعادة والوفاء في الحب. حافظ على تواصل واضح مع شريكك ولا تترك أي مجال للغموض.