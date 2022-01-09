اليكم الشهر المناسب للعثور على الحب واختبار الرومنسية للابراج في العام 2022

يجلب عام 2022 معه العديد من التغييرات والتحديات وسيختبر كل برج من الأبراج الموسم الفلكي بشكل مختلف، وستكون بعض الأبراج أكثر رومانسية من غيرها مع وجود كوكب الزهرة، كوكب الحب والرومنسية، في برج القوس الناري.اكتشفي الشهر الذي تكون خلاله فرص العثور على الحب وإختبار الرومنسية أعلى بكثير من غيره من الأشهر.

برج الحمليكون شهر أيار، هو الشهر المثالي للعثور على الحب والرومانسية. خلال هذه الفترة تكون في حالة مختلفة تماماً عما أنت عليه عادة، وستجد نفسك تُعبر عن حبك بسهولة تامة ما يسهل عليك عملية التواصل مع الشريك المحتمل.برج الثوريُعزز شهر نيسان فرص العثور على الحب كما أنه يجلب الكثير من الثقة بالنفس لك. كل هذه العوامل مجتمعة تجعل العثور على الحب مؤكد. ستكون الثقة المتبادلة بينك وبين شريكك في ذروتها. يمكن أن يخطط العازبون للزواج.برج الجوزاءستزدهر حياتك العاطفية في شهر كانون الأول، وستكون مصدراً للفرح والسعادة. سوف يدعمك شريكك في الأوقات الصعبة مما يزيد من الدفء بينكما.برج السرطانتكون في شهر شباط في قمة جاذبيتك و يحيط الحب بك من كل جانب. عليك توفير الطمأنينة والأمان لشريكك وإقناعه بإخلاصك والتزامك بالعلاقة. إنّ قضاء وقت ممتع مع بعضكما البعض وتقديم الدعم العاطفي سيقطع شوطاً طويلاً في تحسين حياتك العاطفية.برج الأسدتمتلك الكثير من الشغف والكاريزما في شهر آذار وستكون حالماً ورومانسياً ما يجعلك النجم المطلق. العثور على الحب والرومانسية خلال هذه الفترة سهل جداً.برج العذراءيكون الحب خلال شهر كانون الأول أشبه بمغامرة بالنسبة وتكون في مزاج كلي للرومانسية خلال هذه الفترة ما يساعدك على العثور على الحب. سوف تختبر وقتاً ممتعاً في علاقتك.برج الميزانتخرج من قوقعتك في شهر تشرين الأول وتُبرز جاذبيتك وهذا الأمر يجعلك تعثر على الحب والرومانسية خلال هذه الفترة. تجنب المجادلات القاسية والسلوك السيئ تجاه شريكك. كما سيبقى الحب والسلام على حالهما بالنسبة للمتزوجين.برج العقربيجلب لك شهر أيلول بشكل عام الرومانسية، وتكون الفترة هذه فيها الكثير من الشغف والحب والكاريزما والإختلاط الاجتماعي. ستمتلئ حياتك العاطفية بالديناميكية وستعتز بكل لحظة. الوقوع في الحب خلال هذا الشهر أمر محسوم. سيجد غير الملتزمين الحب هذا العام مما سيتيح لهم تحقيق التوازن في حياتهم بشكل أفضل.برج القوستضاعف الفترة الواقعة بين منتصف آب وحتى منتصف أيلول حظوظ الحب لديك وتجعلك بشكل عام لا تُقاوم. ستقضي الكثير من الوقت مع نصفك الثاني مما سيحسن الترابط المتبادل.برج الجديقد يجلب لك شهر أيار بعض المشكلات في حياتك العاطفية، ولكن مع تقدم العام، ستصبح العلاقة أكثر سلاسة. ستتحسن ثقتك بنفسك وستظل هادئاً ومتماسكاً في أمور الحب.برج الدلويُعتبر شهر يوليو، شهر مليئ بالحب والرومانسية. تتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت مع شريكك وتعمل على تعزيز التفاهم بينكما مما يجعل رباطك أقوى. خطط لقضاء إجازة من حين لآخر مع شريك حياتك.برج الحوتسيكون الحب في كل مكان في شهر حزيران. إذا كنت لا تزال عازباً، فسيقوم شخص ما بالطرق على باب حياتك العاطفية. ويمكن لأولئك الملتزمين أن يتوقعوا السعادة والوفاء في الحب. حافظ على تواصل واضح مع شريكك ولا تترك أي مجال للغموض.