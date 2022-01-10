المرأة

سيرين عبد النور تستعرض مهاراتها بالرقص.. شاهدوا كيف تمايلت على أغنية "الغزالة رايقة" (فيديو)

Lebanon 24
10-01-2022 | 02:00
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور، مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" لأحد كليباتها الذي ظهرت ترقص فيه بفستان أسود، ووضعت حزاما على خصرها، لتلفت أنظار متابعيها الذين يبلغ عددهم أكثر من 12 مليونا.

 

واستعرضت سيرين مهاراتها بالرقص على أنغام أغنية "الغزالة رايقة" التي تتصدر التراند وقائمة الأكثر بحثا منذ أيام.

 

A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)


 

وأدت سيرين وصلة رقص شرقية، وتم تركيب اللقطات على الأغنية التي يؤديها الطفل محمد أسامة للترويج لفيلم "من أجل زيكو" الذي انطلقت عروضه، الأربعاء الماضي، في دور السينما المصرية.

 

 

 

المصدر: تركيا الآن
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