عادات تكرهها المرأة في الرجل.. ما هي؟

تحرص المرأة على الرجل ولا تتردد أبداً في فعل ما يرضيه ويسعده، فهى لا تتأخر في تطوير نفسها من أجله ولا تتأخر في التخلص من عادة لا يحبها لأنها تحب أن يكون سعيدا معها وبها. فماذا عن العادات التي تكرهها المرأة في الرجل وماذا عن موقف الرجل منها؟يعتبر البخل من أكثر العادات التي تكرهها المرأة في الرجل، لأنه يحرمها من كثير من الأمور ويجعلها تحيا حياة يغلب عليها الحرمان، ليس فقط من ناحية الأمور المادية فقط بل من ناحية المشاعر والعاطفة أيضا.الكذب يأتي ضمن أكثر العادات التي تكرهها المرأة في الرجل، لأنه عادة ذميمة يعتاد الرجل عليها ولا يستطيع التخلص منها بسهولة، ولذلك يظهر أثرها السلبي على علاقة الرجل بالمرأة وبخاصة من حيث فقدان الثقة فيه لأنه دائم الكذب عليها، كما أن كذب الرجل له أن يدمر العلاقة بين المرأة والرجل.الفوضى من عادات تكرهها المرأة في الرجل وهي لا تقل سوءا عن البخل والكذب لأنها تتعلق بالنظام والحفاظ على نظافة المنزل، فالمرأة تعاني مع الرجل الفوضوي الذي لا يعي معنى النظام والنظافة كما أنها تشعر بالتعب والإرهاق بسببه دائما.تكره المرأة عادة تدخين الرجل في المنزل وبخاصة التدخين في غرفة النوم لأنه يجعل رائحتها كريهة للغاية كما أن تدخين الرجل بالمنزل بشكل عام يفسد جمال رائحة المنزل ويجعله له رائحة التدخين ودخان السجائر فقط.التدخين في المنزل من أكثر العادات التي تكرهها المرأة في الرجلكيف تتصرف المرأة مع عادات الرجل التي تكرههايجب أن تكون المرأة واضحة وصريحة بشأن أكثر العادات التي تكرهها المرأة في الرجل، وعليها أن تتحدث بشفافية مع الرجل وأن تتطلب منه محاولة التخلص من تلك العادات تدريجيا لما لها من تأثيرات سلبية على حياتهما الزوجية وعلاقة كل منهما بالآخروعلى الزوجة أيضًا أن تُشعر الزوج بالأمان وأن تخبره بأنها ستدعمه وستقف بجانبه في محاربة تلك العادات، وما يهم أن تتخير المرأة الطريقة المناسبة لإخبار الرجل بما تريد وأن يكون الكلام لطيفا ولكنخ جاد في نفس الوقت حتى يتيقن الرجل أهمية تخلصه من تلك العادات.