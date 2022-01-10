والدة جيسيكا عازار تسرق الأضواء منها: شابة وبإطلالة كاجوال بالفرو.. تعرفوا إليها (صورة)

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار في أحد شوارع لندن.

جيسيكا لا تزال موجودة مع زوجها رجل الأعمال محمد صوفان في لندن حيث امضيا فترة الأعياد، وانضم إليهما عائلة جيسيكا.

فقد ظهرت جيسيكا في الصورة برفقه والدتها ووالدها وشقيقتها جنيفر.

ولفتت جيسيكا الأنظار بجاكيت من الفرو، كما ظهرت والدتها بإطلالة كاجوال حيث ارتدت الجينز مع جاكيت أيضا من الفرو.

وقد أثنى المتابعون على جمال والدة جيسيكا.