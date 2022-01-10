العودة للحبيب.. 4 ابراج لا تقدر على الفراق فماذا عنك؟

عندما تنتهي العلاقة العاطفية، يبدأ أحد أطراف العلاقة في المضي قدماً في حياته والتخطيط لمستقبله بدون الحبيب السابق، لكن البعض قد يظل عالقاً في دوامة الذكريات، ويريدون العودة للحبيب السابق مهما كانت النتائج. وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية الواردة في هذا التقرير من "اليوم السابع".عندما يقع برج السرطان في الحب، فإنه يعشق من قلبه، ويفعل كل ما بوسعه حتى تستمر علاقته بشريك حياته، لذلك لا يتحمل فكرة اختفاء حبيبه عنه أو تخيل العيش بدونه، لذلك يفعل كل ما بوسعه لتعود المياه لمجاريها مرة أخرى ويبحث عن أي فرصة تساعده على أن تعود علاقته مع الحبيب السابق، وذلك لأنه لا يستطيع أن يعيش بدون حب.يتميز مولود برج الحوت بتفاؤله الدائم ونظرته الإيجابية في الحياة خاصة في حياته العاطفية، لذلك لا يرى أي مشكلة في العودة للحبيب السابق، اعتقاداً منه بأنه يستطيع إصلاحه ليستطيع أن يعيش معه طوال حياته.لا يتعلم مولود برج العذراء من أخطائه بسهولة وذلك لعناده الشديد، كما يبحث عن كافة الطرق التي تساعده على أن يصبح كل شىء على ما يرام ومثلما يريد، لذلك يحاول بكافة الطرق أن يعود للحب السابق رغبة منه في استعادة لحظات الحب التي عاشها معه مرة أخرى، وحتى تظل حياته مثالية ومستقرة.عندما يدخل برج الثور في علاقة، فإنه يعطي كل ما بوسعه حتى تستقر علاقته العاطفية، لكن إذا فشلت العلاقة، يحطم قلبه، لذلك يحاول أن يستعيد علاقته العاطفية مرة أخرى أملاً في شفاء جراحه.