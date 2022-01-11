بعد إصابتها بـ"أوميكرون"... فنانة معروفة تسخر من إصابتها بالفيروس!

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدّمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، كشفت الفنانة نجلاء بدر تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بمتحور "أوميكرون"، حيث قالت إنها أجرت تحليل "رابيد تيست"، وظهرت النتيجة إيجابية، وسخرت من الأمر قائلةً: "75 في المئة من الشعب عنده أوميكرون وفاكره دور برد"، ليقاطعها الإعلامي سيد علي ضاحكاً: "إحنا بنبالغ عشان منعملش هلع للناس".وقالت بدر إن هناك فرقاً شاسعاً بين الإصابتين، حيث كانت الإصابة الأولى أشد، موضحة أن أعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون" تشبه نزلة البرد العادية، وبدأت معها بــ"شكشكة" في الأذن والحنجرة، والشعور بالرغبة الدائمة في النوم. وأضافت أن حالتها الصحية باتت جيدة، خاصة أن "أوميكرون" لا يؤثر في الرئة، وإنما في إنزيمات الجسم كله.