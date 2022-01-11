16
o
بيروت
17
o
طرابلس
11
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
بعد إصابتها بـ"أوميكرون"... فنانة معروفة تسخر من إصابتها بالفيروس!
Lebanon 24
11-01-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدّمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، كشفت الفنانة نجلاء بدر تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بمتحور "أوميكرون"، حيث قالت إنها أجرت تحليل "رابيد تيست"، وظهرت النتيجة إيجابية، وسخرت من الأمر قائلةً: "75 في المئة من الشعب عنده أوميكرون وفاكره دور برد"، ليقاطعها الإعلامي سيد علي ضاحكاً: "إحنا بنبالغ عشان منعملش هلع للناس".
وقالت بدر إن هناك فرقاً شاسعاً بين الإصابتين، حيث كانت الإصابة الأولى أشد، موضحة أن أعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون" تشبه نزلة البرد العادية، وبدأت معها بــ"شكشكة" في الأذن والحنجرة، والشعور بالرغبة الدائمة في النوم. وأضافت أن حالتها الصحية باتت جيدة، خاصة أن "أوميكرون" لا يؤثر في الرئة، وإنما في إنزيمات الجسم كله.
المصدر: لها
الأكثر قراءة
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
14:45 | 2022-01-10
10/01/2022 02:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
برسم بعض اللبنانيين: اقرأوا ما قاله السيسي واخجلوا
Lebanon 24
برسم بعض اللبنانيين: اقرأوا ما قاله السيسي واخجلوا
01:00 | 2022-01-11
11/01/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
11/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يغرّد عن جعجع والدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
وهاب يغرّد عن جعجع والدولار.. هذا ما قاله
06:10 | 2022-01-11
11/01/2022 06:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير... كم بلغ سعر المحروقات؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير... كم بلغ سعر المحروقات؟
00:03 | 2022-01-11
11/01/2022 12:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2022-01-11
توأم إليسا تتصدر التراند... "بيخلق من الشبه 40"!
05:00 | 2022-01-11
مايا دياب تظهر بلوك مختلف... هل يناسبها؟ (صور)
03:00 | 2022-01-11
نوال الزغبي تُفاجئ الجمهور.. ظهرت بروب الاستحمام فقط والجمهور يهاجمها! (صور)
02:00 | 2022-01-11
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
23:00 | 2022-01-10
سرطان المبيض.. الأعراض وعوامل الخطر
16:00 | 2022-01-10
الملابس غير المريحة تجعل المرأة أكثر جاذبية... ما السرّ؟
فيديو
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
11/01/2022 20:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
11/01/2022 20:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
11/01/2022 20:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact