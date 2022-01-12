المرأة اللبنانية على خطى الأوروبيات.. ع الطبيعة أحلى!

يبدو ان صالونات التزيين النسائية أصبحت حكرا على الأغنياء وحاملي الفريش دولار، فمع ارتفاع سعر صرف الدولار أصبح أصحاب هذه الصالونات يعتمدون تسعيرة بالدولار، أو حسب سعر الصرف اليومي.

وفي جولة على بعض صالونات التزيين النسائية يمكن تصنيفها حاليا "كلاس أ" و"كلاس ب"، فـ "الكلاس أ" تضم أسماء أشهر مزيني الشعر في لبنان الذين يعتمدون على تسعيرة بالدولار ، فالقصة مثلا بـ 50 دولارا والهاي لايت بـ 100 دولار، والبراشينغ بـ 20 دولارا والماكياج بـ 100 دولار.

أما صالونات الكلاس "ب" والتي لا تزال بعض النساء قادرة على ارتيادها فلائحة الأسعار أصبحت على الشكل التالي: براشينغ 80 ألف، صبغة شعر كاملة 300 ألف ليرة، هاي لايت 500 ألف، ماكياج 500 ألف، وطلاء الأظافر ووضع لون ابتداء من 120 ألفاً، أما إزالة الشعر (wax) فباتت مكلفة جداً، حيث أصبحت النساء تدفعن ربع راتبهن أو أكثر.

والمعروف أن المرأة اللبنانية المشهورة بترتيبها وأناقتها كانت ترتاد سابقا صالون التزيين مرتين على الأقل أسبوعياً أما الآن فأصبحت الزيارة تقتصر مرة في الشهر وربما أكثر وبحسب الإمكانات المتوفرة، وبالتالي أصبحت تطلب الخدمات الأساسية فقط، كصبغ الشيب وقص الشعر، وهو ما تعتمده النساء في أوروبا وأميركا.