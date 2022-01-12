4 فوائد للزواج من شخص مختلف عنكِ

عند الارتباط، يبحث المرء عن شريك حياة يشبهه ويتوافق معه، ولكن ماذا لو أحببتِ رجلاً مختلفاً عنكِ؟إن مشاركة الحياة مع شخص له تفضيلات مختلفة، ويحمل طباعاً مختلفة تماماً عنكِ، وأسلوب حياة يتضاد في بعض الأحيان مع أسلوب حياتك، يحتاج إلى بذل مجهود كبير حتى تتمكنا من العيش معاً بهدوء واستقرار، وعند الوصول إلى درجة من النضج تسمح لكما بتقبّل الاختلافات الكبيرة بينكما، سوف تحصلين على فوائد مهمة من هذا الارتباط.تابعي القراءة وتعرفي إلى 4 فوائد تعود عليكِ عند الزواج من شخص مختلف عنكِ.1- سوف تصبحين أكثر توازناًعلى سبيل المثال إذا كان زوجك عفوياً وفوضوياً، بينما أنتِ منمقة، تحبين التنظيم والترتيب في كل شيء، بمرور الوقت، ستتعلمين الاسترخاء، وأن الأمور لن تسير بحسابات دقيقة دائماً كما ترغبين.الزواج من شخص مختلف عنكِ يعلمك مهارة التفاوض وتسوية الأمور، وقد تدركين مع الوقت أن أسلوبك يحمل سمة من التطرف، ما يدفعكِ للتعامل مع الأمور ببعض التوازن.2- سوف تتحسن مهارات التواصل لديكِإن الزواج من شخص مختلف عنكِ يجبركِ على أن تصبحي مستمعة أفضل، ما يؤدي إلى تحسين مهارات التواصل لديكِ.أيضاً زواجك من شخص مختلف سوف يعلّمكِ رؤية الجانب الآخر، والبحث عن نقاط التقاطع بينكما، وهذا أيضاً يحسّن مهاراتك في التواصل.3- ستكونين أكثر تعاطفاً تجاه الأشخاص المختلفين واحتياجاتهمكونك متزوجة من شخص مختلف عنكِ، وبإمكانك التفاهم معه والحفاظ على التواصل بينكما، وتقبل اختلافه عنكِ، يجعلكِ أكثر مرونة، وتقبلاً لاختلافات الآخرين، وتعاطفاً مع احتياجاتهم.هذا أيضاً يجعلكِ أكثر تفهماً لشخصيات أطفالك، ويساعدك على أن تكوني قريبة منهم، ويجعل منكِ أماً وصديقة جيدة لهم.4- سوف تتعلمين المزيد عن نفسكربما تكون لديِ صفات لا تعرفين عنها شيئاً حتى تعيشي مع زوجك صاحب الشخصية المختلفة عنكِ، على سبيل المثال قد تؤثر عليكِ نشأتك في بيت ملتزم بجداول زمنية مزدحمة وصارمة، ما يجعلكِ تظنين أن هذا هو الطبيعي، بينما الاصطدام بأسلوب حياة زوجك المختلف، وتأقلمكِ معه بمرور الوقت، يجعلكِ تدركين أنكِ تحبين بعض الفوضى أو المرونة، لذا فالحياة مع شخص مختلف عنكِ، يعلّمكِ المزيد عن نفسك.