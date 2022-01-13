هذه الأبراج لا تُظهر مشاعرها.. هل أنتِ من بينها؟

بعض الأشخاص لا يعبرون عن مشاعرهم حتى لأحبائهم، ومنهم من لا يريد إثقال كاهل الآخرين بمشاكله وقضاياه ومشاعره والبعض الآخر إنطوائي وقد يستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد للثقة بشخص ما والإنفتاح عليه. ويمكن أن يحدد علم الفلك صفات الابراج بأكثر الطرق دقة من خلال تحليل شخصياتنا بعلامات الأبراج الاثني عشر.

تعرفي إلى الأبراج التي تقمع مشاعرها بشكل كلي.

برج الجوزاء

معروف عن مولود برج الجوزاء بكونه شخص معبر وإجتماعي للغاية، وقد يُفجّر الكثير من الأشياء لكنه سيُبقي تفاصيل حياته مخفية حتى لا يظهر أبداً ضعيفاً أمام الآخرين. وإذا شعر بالجنون أو الأذى من قبل شخص ما، فسيقمع غضبه أيضاً.

برج السرطان

طبعاً كما هو معروف فإنّ مولود برج السرطان من الأبراج التي تقمع مشاعرها بشكل كبير ولا تتحدث عنها على الإطلاق والقمع هذا يؤدي الى إنفجارات صغيرة بين حين وآخر بإنتظار الانفجار الكبير الذي يدمر كل ما يحيط به. قمع المشاعر مع مزاجية حادة تتأثر بأوجه القمر، مزيج مخيف وأحياناً طيبة قلب السرطان لا تشفع له مزاجه الحاد أو مشاعره السلبية التي لا مجال لمعرفة ما أثارها.

برج العذراء

سيقبل مولود برج العذراء كل ما يأتي في طريقه؛ سواء كان ذلك نجاحاً أم هزيمة، سينسى ما حدث في الماضي ويمضي قدماً بسرعة. يحاول عدم معالجة جروحه وجهاً لوجه ويحب دفن مشاعره في أعماق قلبه، لذلك، يكاد يكون من المستحيل جعل العذراء ينفتح على شخص ما.

برج العقرب

مولود برج العقرب غامض ويملك نزعة إنتقامية وهذا ما يجعل الحياة معه أشبه بالسير في حقل ألغام. وما يزيد الطين بلّة هو أنه مزاجي ما يعني أنكم ستتعاملون مع غضبه وخيبة أمله وحتى سعادته المطلقة من دون أن تعرفوا السبب الذي حفّز هذه المشاعر. برج لا يمكنه نسيان ما حصل وبالتالي يملك ما يحفز مشاعره الإيجابية أو السلبية، لكنكم لا تعرفون هذه الأسباب لأنه لم ولن يقوم بإبلاغكم بها، وعليه كل ما يمكنكم فعله هو التعامل مع ردات الفعل والتقلبات المزاجية التي تظهر من العدم من دون مقدمات.

برج الجدي

يعارض مولود برج الجدي بشدة إظهار المشاعر لأنه يعتقد أنها ستجعله يبدو ضعيفاً وهذا شيء لن يريده الجدي أبداً. لا يمكنه تحمل أن يكون ضعيفاً وبالتالي، سيتجنب إظهار مشاعره تماماً. ولكن إذا كسب شخص ما ثقته جيداً، فقد يكون قادر على الإنفتاح والتعبير.

برج الدلو

لن يكون مولود برج الدلو قريب من شخص ما إلا إذا وثق به تماماً. قد يُظهر برج الدلو على أنه شخص نشيط وإجتماعي ولكن لا تتوقع منه أن يبدأ في الحديث عن مشاعره لأنه لن يفعل ذلك بغض النظر عن مدى إقناعه، سيظل منغلق.