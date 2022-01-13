المرأة

مُجدداً ابنة عمرو دياب تُثير الجدل.. ظهرت مع صديقها بملابس مثيرة! (صورة)

Lebanon 24
13-01-2022 | 04:33
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عادت كنزي ابنة الفنان المصري عمرو دياب، مجددا إلى إثارة الجدل بنشر صور مثيرة مع صديقها، وذلك بعدما نشر على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" عدة صور لها ظهرت فيها مع صديقها وهو يمسك يدها ويتجولان في الشارع، مرتدية ملابس مثيرة.

 

وتعمدت كنزي ألا يظهر وجه حبيبها في الصورة الأولى، لكنها قامت بنشر صورة منفردة له من ألبوم الصور التي شاركته لمتابعيها، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كنزي عن صورة حبيبها.

 
 

وكانت كنزي عمرو دياب، قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع السوشيل ميديا، أثناء احتفالها بـ"الهالوين" بصحبة صديقها المقرب وعدد من الأصدقاء في شهر تشرين الأول الماضي، بعدما نشرت، عبر حسابها على "إنستغرام"، مجموعة صور ظهرت في صورتين، واحدة منهما كانت ترتدي طرحة وفستان زفاف ورسمت على عنقها دما، والثانية تتواجد بين أحضان صديقها، حيث انهالت عليها التعليقات من الجمهور متسائلين عن طبيعة العلاقة بينهما.

المصدر: لها
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