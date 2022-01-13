ليال الاختيار تكشف مهنتها قبل الإعلام.. ولمن قالت "خففوا هبل"؟

قالت مقدّمة برنامج "المشهد اللبناني" ليال الاختيار أنّ توقيت انتقالها من المؤسسة اللبنانية للإرسال إلى قناة الحرة كان مناسبًا من الناحية المهنية والنفسية، وأنّها قد اكتسبت خبرة جديدة وعرفت جمهورًا آخر.

وعن حدود الحرية في لبنان، قالت في مقابلة أجراها معها هشام حداد في برنامجه "كلام هشام" وتبث مساء الخميس عبر محطة " أخبار الان": "إن أكملنا على هذا المنوال سنخسرها"، ولفتت إلى أنها أصبحت تكشف توجه الشخص الذي يشتمها على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "من مسبتو بتعرفو أيّا العوني"، مشيرةً إلى أنّ "العونيين هم في المرتبة الأولى بالشتائم".

وعن المقابلة التي أجرتها مع وزير الخارجية شربل وهبة، الذي قدّم استقالته على إثرها، قالت: "أكلت بهدلة منو وأعرف جيدًا من دفع بالجمهور على السوشيال ميديا ضدي، وكان يمثّل أنه يساندني في العلن".

أما عن اختيارها من بين الإعلاميين الأكثر تأثيرًا، فاعتبرت أنّ "أساس الاختيار جاء بناءً على التأثير خلال العام"، ولفتت إلى أنّها تلقت عددًا من العروض الوظيفية بعد انتقالها إلى الحرة.

وأعربت عن رغبتها بمقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لأنه شخصية جدلية وقام بالكثير من التغييرات ووصفته بالشخصية الاستثنائية في هذه الفترة من التاريخ.

وعن احتمال دخولها مجال السياسة والترشّح في عكار، قالت: "إذا أستطيع أن أحدث تغييرًا لمَ لا". وكشفت عن مهنتها قبل دخولها في مجال الإعلام، وقالت إنّها كانت تعمل في مجال الطب.

وعن وصفتها للغيرة للإعلاميين والإعلاميات في لبنان، قالت: "خففوا هبل".