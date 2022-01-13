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المرأة
جينفر لوبيز بروب الاستحمام... ووضعية جلوسها جريئة (صورة)
Lebanon 24
13-01-2022
|
12:11
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة العالمية جينفر لوبيز.
وظهرت لوبيز وهي ترتدي روب الاستحمام، وتجلس بطريقة جريئة.
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