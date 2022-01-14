من هي المرأة "الأكثر متابعة" على أنستغرام؟

أصبحت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأميركية كايلي جينر "المرأة الأكثر متابعة" على موقع أنستغرام حول العالم، مع 301 مليون متابع.



وتفوقت كايلي جنير (24 عاما) وهي أخت غير شقيقة لنجمة تلفزيون الواقع عارضة الأزياء كيم كارداشيان بهذا الرقم على مغنية البوب الأميركية أريانا جراندي.





أما الرجل الأكثر متابعة على أنستغرام على مستوى العالم هو نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع 389 مليون متابع. أما الرجل الأكثر متابعة على أنستغرام على مستوى العالم هو نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع 389 مليون متابع.