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المرأة
بدرجة حرارة صفر... صورة رومانسيّة بين نادين الراسي وخطيبها
Lebanon 24
15-01-2022
|
05:00
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث أمضت نهارها برفقة خطيبها مجد دعبول في كفردبيان.
وظهرت نادين مع خطيبها بصورة رومانسيّة وهما يُمسكان بأيدي بعضهما، وقالت إنّ درجة الحرارة صفر.
وأضافت: "معاُ إلى الابد".
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