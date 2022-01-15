بدرجة حرارة صفر... صورة رومانسيّة بين نادين الراسي وخطيبها

نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث أمضت نهارها برفقة خطيبها مجد دعبول في كفردبيان.

وظهرت نادين مع خطيبها بصورة رومانسيّة وهما يُمسكان بأيدي بعضهما، وقالت إنّ درجة الحرارة صفر.

وأضافت: "معاُ إلى الابد".