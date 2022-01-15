منى أبو حمزة "راجعة"... ماذا تحضّر؟

كشفت الاعلامية منى ابو حمزة أنّ برنامج "حديث البلد" عائد على شاشة الـ"أم تي في"، مساء كل جمعة، ابتداء من 28 الجاري كتاريخ مبدئي.

وعما يمكن ان يقدمه البرنامج في ظل تغييرات جوهرية مرّ بها البلد في السنتين الاخيرتين، قالت ابو حمزة لـ"شاشات": اسم البرنامج "حديث البلد"يدّل عليه. اي اننا سننقل ما يحدث في البلد، مع التركيز على الايجابيات والانجازات التي تتحقق في ظل الظروف الصعبة، بما يبعث على الامل والتحفيز. وذلك بعيدا عما يثير النعرات، وعن الاجترار، والمناكفات التي لا جدوى منها".

وعما اذا كان هذا الموسم يحمل جديدا في المضمون، أوضحت ابو حمزة أنّ "الحياة لا تحب الجمود. بالطبع هناك مقاربات جديدة للمواضيع، واضافات معينة، بما يساعد على التأقلم مع الاوضاع الجديدة ومع متطلبات المشاهدين التي تتغير من موسم الى آخر. ومن طبيعة برنامج "حديث البلد" ان يقدّم شيئا جديدا في كل مرة، وبالتالي فهو قادر باستمرار على تجديد شبابه".