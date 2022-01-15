المرأة

منى أبو حمزة "راجعة"... ماذا تحضّر؟

Lebanon 24
15-01-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-907337-637778327524871961.jpg
Doc-P-907337-637778327524871961.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الاعلامية منى ابو حمزة أنّ برنامج "حديث البلد" عائد على شاشة الـ"أم تي في"، مساء كل جمعة، ابتداء من 28 الجاري كتاريخ مبدئي.
وعما يمكن ان يقدمه البرنامج في ظل تغييرات جوهرية مرّ بها البلد في السنتين الاخيرتين، قالت ابو حمزة لـ"شاشات": اسم البرنامج "حديث البلد"يدّل عليه. اي اننا سننقل ما يحدث في البلد، مع التركيز على الايجابيات والانجازات التي تتحقق في ظل الظروف الصعبة، بما يبعث على الامل والتحفيز. وذلك بعيدا عما يثير النعرات، وعن الاجترار، والمناكفات التي لا جدوى منها".
وعما اذا كان هذا الموسم يحمل جديدا في المضمون، أوضحت ابو حمزة أنّ "الحياة لا تحب الجمود. بالطبع هناك مقاربات جديدة للمواضيع، واضافات معينة، بما يساعد على التأقلم مع الاوضاع الجديدة ومع متطلبات المشاهدين التي تتغير من موسم الى آخر. ومن طبيعة برنامج "حديث البلد" ان يقدّم شيئا جديدا في كل مرة، وبالتالي فهو قادر باستمرار على تجديد شبابه".
 
المصدر: شاشات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-01-15
10:07 | 2022-01-15
10:03 | 2022-01-15
07:20 | 2022-01-15
05:00 | 2022-01-15
03:52 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website