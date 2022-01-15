4 أفكار خاطئة عن الرضاعة الطبيعية

بعد الولادة، أول ما تصطدمين به هو واقع الرضاعة الطبيعية، وهي ليست سهلة على الإطلاق، ولكنها أيضاً محفوفة بالكثير من الأفكار الخاطئة التي قد تفسد عليكِ متعة تجربة الأمومة، إذا صدّقتِ هذه الأفكار.إذا كنتِ حديثة العهد بالأمومة، تابعي القراءة لتتعرفي إلى 4 أفكار خاطئة يتداولها الناس عن الرضاعة الطبيعية، والمعلومات الصحيحة التي يجب أن تعتنقيها لتنعمي بتجربة سهلة ولطيفة وممتعة مع طفلك.1- الرضاعة الطبيعية هي صك الأمومةيعتقد البعض أن الأم التي تلجأ إلى الحليب الصناعي، هي منقوصة الأمومة، ولكن الحقيقة أن الأم هي الوحيدة التي تعلم مصلحة طفلها، وهي الأكثر حرصاً على فعل ما يفيده، فإذا قررتِ الرضاعة الصناعية لأي سبب، لا تخضعي لضغوط الآخرين، وكوني واثقة بأمومتك. الأم تبقى أمّاً سواء أرضعت طفلها من ثديها أو من زجاجة الرضاعة، المهم أنها تهتم بتغذيته، ولا يجب إطلاق الأحكام عليها من الآخرين.2- لا يمكن أن تعود الأم إلى العمل طوال مرحلة الرضاعة الطبيعيةالرضاعة الطبيعية لا تعني الانقطاع عن الحياة، أو ترك العمل، فهناك الكثير من الطرق التي تسهل على الأم العاملة استئناف الرضاعة الطبيعية، مثل مضخات حليب الثدي والزجاجات المعدة لحفظ حليب الثدي، التي تمكّن طفلك من رضاعة حليب الأم خلال ساعات غيابها في العمل.لذا إذا كنتِ أماً عاملة، يمكنكِ العودة إلى وظيفتك بعد التعافي من آثار الولادة، دون اللجوء إلى الرضاعة الصناعية.3- الرضاعة الطبيعية تستدعي الإفراط في تناول الطعامأثبتت الدراسات أن الأم المرضعة تحتاج إلى 300- 500 سعرة حرارية إضافي يومياً للحفاظ على إدرار الحليب، لذا لا داعي للإفراط في تناول الطعام واكتساب المزيد من الوزن، فقط احرصي على اختيار الأطعمة الصحية التي تمدك بالمغذيات اللازمة لإدرار الحليب والحفاظ على صحتك وصحة رضيعك.4- الكافيين ممنوع أثناء الرضاعة الطبيعيةتعتقد بعض الأمهات أن شرب القهوة أو الشاي أو أي مشروبات تحتوي على الكافيين، سوف يصيب الطفل الرضيع بالأرق، والواقع أن الدراسات أثبتت أن الطفل الرضيع يحصل على 1% فقط من الكافيين الذي تتناوله والدته، لذا كل ما على الأم فعله هو الالتزام بكمية الكافيين الآمنة يومياً، وليس عليها حرمان نفسها من مشروباتها المفضلة ما دامت لا تتعدى الحد المسموح به من الكافيين.