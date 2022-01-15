وجبات تتناولها هؤلاء النجمات تجعل إطلالاتهن رائعة

شيء واحد مشترك يجمع بين النجمات: فانيسا هادجنز، كيت هدسون، هايدي كلوم، إيفا لونغوريا وهالي بيري، اللواتي يتمتعن بإطلالات أخاذة، هو النظام الغذائي الصحي، الذي يمنحهن بشرة مشرقة وجسماً رشيقاً. فما النظام الغذائي الذي تعتمده كل منهن؟فانيسا هادجنز وأطعمة الطاقةعندما سُئلت عن النصيحة الأولى لنظامها الغذائي، قالت فانيسا هادجنز لمجلة "بيبول": "أعتقد أنكِ لست بحاجة حقاً إلى حساب سعراتكِ الحرارية في طعامكِ، فكَّري في تناول الأشياء التي تزودكِ بالطاقة". وأضافت: "لا تخافوا من الدهون والأطعمة ذات السعرات العالية، إنّها جيدة وتمنحكِ الطاقة طوال اليوم".هايدي كلوم: العصائر يومياًتحرص هايدي كلوم على تناول الفاكهة والخضار، من خلال شربها كعصير يومياً. وتقول كلوم: "في عام 2013، اتخذت قراراً بمناسبة العام الجديد أن أشرب عصير فواكه وخضراوات كل صباح. وهو القرار الذي تحوَّل إلى عادة حياتية. أنا وأطفالي نفعل ذلك ونُحبه"، وفقًا لمجلة "Shape".إيفا لونجوريا: السر في الخضراواتقالت إيفا لونجوريا لـ"InStyle": "يمكنني بسهولة أن أكون نباتية لأنني أُحبّ الخضار كثيراً، وأشعر بأن لوس أنجلوس مكان يُمكن أن يدعم الحياة الصحية". وأضافت: "أحب طبخ الخضراوات، وأحد أسراري في ذلك هو طهيها بزيت الزيتون".غوينيث بالترو: الطعام الصحي والنظيفتعشق غوينيث بالترو تناول الطعام بالقرب من الطبيعة قدر الإمكان. وكشفت ذات مرة عن أنَّ طعامها يجب أن يتضمن بروتينات، وكثيراً من الخضار، وليس الحبوب أو السكر، ولا شيء مخبوزاً "خلال النهار"، ويبدو أنّها تعتمد على الدجاج والأسماك كمصدر للبروتين.كيت هدسون: ابدأ يومك بالعصير الأخضرأول شيء تفعله كيت هدسون عندما تستيقظ من النوم هو شرب الماء، حيث تقول: "لا أتناول أيّ شيء في الصباح. أول شيء أفعله هو تناول عصير الكرفس على معدة فارغة"، حسبما أوضحت لـ"E News".هالي بيري: الكيتو والصيام المتقطعتعد النجمة هالي بيري من أوائل من تمسكوا بنظام كيتو الغذائي لسنوات عديدة، قبل أن يُصبح معروفاً لدى الجميع. وكشفت ذات مرة عن أنّ ذلك يُساعدها على تجاوز متاعب مرض السكري، كما أنه أنقذ حياتها في النهاية.وقالت عن النظام الغذائي الصارم: "لا شيء أبيض، لا سكر ولا كربوهيدرات". وبدلًا من ذلك، تتناول كميات كبيرة من الدهون الصحية، مثل: "الأفوكادو، وزيت جوز الهند، والزبدة"، متابعةً: "كجزء من نمط الحياة الصحي، أقوم أيضاً بالصيام المتقطع".