المرأة

"مسيطرة".. سيدات هذه الابراج يتحكمن في العلاقة فماذا عنك؟

Lebanon 24
15-01-2022 | 07:20
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هناك فئة ليست بالقليلة من النساء، تحب أن تكون "مسيطرة" في علاقتها مع الرجل، وذلك يكون عكس شخصيتها، فقد تكون غاية في الضعف.

وبحسب علم الفلك اليكم نساء الأبراج التي تحب أن تفرض رأيها، وفي الوقت نفسه هن ضعفاء أيضا.
الجدي
شخصية عنيدة وقوية لها وجهة نظر مختلفة للحياة، وتحب أن تسيطر في علاقتها، ولكن يمكن أن تكسب قلبها بسهولة.

العذراء
صاحبة شخصية مستقلة وعنيدة، تمتلك روح القيادة، وذلك بسبب الطبيعة الغامضة الموجودة داخلها، ولكنها عكس ذلك فهي تحب أن تظهر بهذا الشكل حتى لا تنخدع.

الأسد
من أكثر النساء التي تمتلك شخصية قوية قيادية، تحب أن يسر كل شيء وفقًا لرغبتها، ولكن عندما يكون شريك حياتها قوي الشخصية لا تستطيع أن تقف أمامه.

الحمل
قوتها في نعومتها وتعرف كيف تصل إلى هدفها، ولا تحب أن يفرض أحد عليها رأيه، وإن أصرت على موقف لن يزحزحها عنه شيء.
المصدر: اليوم السابع
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