أصالة داخل عيادة ابنتها تخضع للتجميل.. والأخيرة تعلق: شوفو جمالا (فيديو)

نشرت شام الذهبي عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على انستغرام مقطع فيديو وثقت فيه تواجد والدتها الفنانة السورية اصالة داخل عيادة التجميل الخاصة بها.

وظهرت اصالة في الفيديو وهي تخضع لتقنية جديدة لتجميل الوجه، بينما ظهرت شام وهي تتحدث عن الموضوع قائلةً: "امي القمر اليوم عندي شوفوا جمالا من دون اي قيلتر، قلبي الله يحفظك".

واضافت: "اليوم رح اعمل لإمي مورفيس 8، اجدد جهاز عنا ومن احلى الاجهزة يللي بتنشط الجلد وبتعمل شد للجلد".