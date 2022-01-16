المرأة

ماهلاغا جابري بصور بالغة الاثارة...وإطلالتها حديث المتابعين!

Lebanon 24
16-01-2022 | 08:00
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نشرت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع انستا غرام عبر خاصية الستوري.
وظهرت ماهلاغا بالصور وهي ترتدي فستان طويل باللون الأزرق الداكن ومفتوح من جانب واحد ومفتوح من منطقة صدرها، وظهرت بإطلالة مثيرة.
تداول رواد مواقع التواصل صور ماهلاغا عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بإطلالتها المثيرة.
 
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