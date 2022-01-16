تتظاهر بالود والمحبة لكنها تطعن بالظهر.. احذروا مولودة هذا البرج!

تتحلى بشخصية تجمع بين العقلانية والمرح والإثارة إذ من الصعب توقّع تصرفاتها او ما يدور في ذهنها. قد يبدو للبعض أنها باردة لأنها لا تظهر مشاعرها بسهولة.

لا تهتم كثيرًا للمجاملات والإطراءات التي تسمعها من الأصدقاء او من أي شخص لأنها ببساطة تثق بنفسها كثيرًا وليست بحاجة الى وسائل الدعم المعنوية من الآخرين.

لكن في الوقت الذي تعتبر فيه من النساء الحساسات للغاية، هي امرأة لا تتقبل انتقاد الآخرين لها كما وأنها انسانة غامضة جدًا ومتحفظة. أنها إمرأة برج الثور التي قد تبدو ودودة ومحبة كثيرًا الا أنها عندما تشعر بأن الأمور من حولها قد تضرها بأي شكل من الأشكال تعمل بكل ما أوتيت من قوة لكي تحمي نفسها وتخرج منتصرة في أي مكان او مسألة تتعلق بها وقد يصل بها حرصها على نفسها لأن تطعن بالظهر إذا شعرت بأن مصالحها مهددة في مكان ما.

لذلك غالبًا ما تخسر المرأة الثور صداقاتها بسبب أنانيتها هذه. المرأة الثور أيضًا مشهورة بـ التقلبات المزاجية وبسرعة الإنفعال والعصبية أحيانًا كثيرة. لكنها وبالبرغم من ذلك تتمتع بحاسة سادسة وبالحكمة والرؤيا الثاقبة التي تجعلها قادرة على إيجاد حلول لكافة المشكلات.