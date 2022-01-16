المرأة

ممثلة لبنانية لمنتقديها: افتحوا كتاب بدل ما تبصبصوا عبرمة اجريي

Lebanon 24
16-01-2022 | 09:30
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كتبت الممثلة لورين قديح عبر حسابها على تويتر قائلةً: "كلّ ما بكتب شي بخالف توجه البعض بالسياسة بيطلع كم حدا مهووس جاهل بيتعرضلي بالشخصي وبِجيب مقطع من فيلم سينما كنت بطلتو بال ٢٠١١ واديت فيه دور فتاة مصابة بانفصام بتلعب ٣ شخصيات وبتتخايل حالها بائعة هوى، قال هو لقط شي عليّ وبّدو يجرحن".
وأرفقت قديح وسم :"افتحوا كتاب بدل ما تبصبصوا عبرمة اجريي".
 
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