ممثلة لبنانية لمنتقديها: افتحوا كتاب بدل ما تبصبصوا عبرمة اجريي

كلّ ما بكتب شي بخالف توجه البعض بالسياسة بيطلع كم حدا مهووس جاهل بيتعرضلي بالشخصي وبِجيب مقطع من فيلم سينما كنت بطلتو بال ٢٠١١ واديت فيه دور فتاة مصابة بانفصام بتلعب ٣ شخصيات وبتتخايل حالها بائعة هوى،
قال هو لقط شي عليّ وبّدو يجرحني😄#افتحوا_كتاب_بدل_ما_تبصبصوا_عبرمة_اجريي
— lorraine kodeih (@lorrainekodeih) January 15, 2022
كلّ ما بكتب شي بخالف توجه البعض بالسياسة بيطلع كم حدا مهووس جاهل بيتعرضلي بالشخصي وبِجيب مقطع من فيلم سينما كنت بطلتو بال ٢٠١١ واديت فيه دور فتاة مصابة بانفصام بتلعب ٣ شخصيات وبتتخايل حالها بائعة هوى،
قال هو لقط شي عليّ وبّدو يجرحني😄#افتحوا_كتاب_بدل_ما_تبصبصوا_عبرمة_اجريي