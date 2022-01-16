ممثلة لبنانية لمنتقديها: افتحوا كتاب بدل ما تبصبصوا عبرمة اجريي

كتبت الممثلة لورين قديح عبر حسابها على تويتر قائلةً: "كلّ ما بكتب شي بخالف توجه البعض بالسياسة بيطلع كم حدا مهووس جاهل بيتعرضلي بالشخصي وبِجيب مقطع من فيلم سينما كنت بطلتو بال ٢٠١١ واديت فيه دور فتاة مصابة بانفصام بتلعب ٣ شخصيات وبتتخايل حالها بائعة هوى، قال هو لقط شي عليّ وبّدو يجرحن".وأرفقت قديح وسم :"افتحوا كتاب بدل ما تبصبصوا عبرمة اجريي".