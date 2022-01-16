كيف تُنقصين وزنك بعد سنّ الأربعين؟

تسعى المرأة، بعد سنّ الأربعين، إلى انقاص وزنها، والحفاظ على رشاقتها وصباها، لكنّها، قد تواجه مجموعة من التّأثيرات العكسيّة التي تجعل هذا الحلم صعبًا، بل شبه مستحيل. إنّها تغييرات تطرأ على جسمها في هذه المرحلة من العمر تحديداً، فتزيد من معاناتها ومن عدم قدرتها على تخفيف وزنها. ما هذه التغييرات، وما سبل مواجهتها، والسّيطرة عليها؟للهرمونات الدور الأساس في انقاص الوزن أو اكتسابه. فبتغيُّر مستوى هرمون الأستروجين في جسم المرأة، يحاول الجسم أن يحتفظ بالدهون لتحقيق التّوازن الهرموني، ما يؤدّي إلى اكتساب الوزن.من ناحية أخرى، يؤدّي انخفاض مستوى هرمون البروجسترون في الجسم أيضا، إلى احتباس الماء فيه، وبالتّالي إلى زيادة في الوزن.وقد أكّدتْ مجلة "سالود الديا" الاسبانيّة، أنّ أعراض خلل هذه الهرمونات لا تقتصر على اكتساب الوزن فحسب، بل تتعدّاها إلى احتباس السّوائل في الجسم، وإلى ارتفاع مستوى الأنسولين فيه، وإلى تقلّب المزاج، وغير ذلك من المشكلات التي لا تُعدّ ولا تُحصى. ولا ننصح هنا، سوى باستشارة الطبيب المختصّ لأنّه الحلّ المثاليّ للمعالجة.أضفْ إلى ذلك ما يحدث بعد سنّ الأربعين من خلل في عمل هرمون اللّبتين، أو ما يُعرف بهرمون الجوع المسؤول عن الإحساس بالشّبع. إنّ تناول الأطعمة الغنيّة بالسّكّر، يؤدّي إلى إفراز مستويات عالية من هذا الهرمون الذي يمنع الدّماغ عن تمييز شعور الشّبع، وبالتّالي، يؤدّي إلى زيادة الوزن.والجدير ذكره أنّ تقدّم المرأة في السّنّ، واتّباعها المتكرّر أنظمة غذائيّة غير صحيّة يؤدّي، في نهاية المطاف، إلى حدوث خلل في اتّزان هرمون اللّبتين.ننصح باتّباع خطوات آمنة من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة، نلخّصها بما يأتي:مارسي الرياضة (حركات المقاومة والكارديو) بشكل منتظم ودائم.احصلي على قسط وافر من النوم.تجنّبي تناول المأكولات الدّسمة والمشروبات الغازيّة والسّكريّات.تناولي مكمّلات غذائيّة، مثل الفيتامينات التي يفتقر إليها نظامك الغذائي.الأنسولين هو هرمون آخر يعمل على تخزين الدّهون في الجسم، وله دوره المؤثّر والمباشر في جميع الهرمونات الأخرى، ومنها الأستروجين والبروجسترون، لذلك، يكون الحفاظ على اتّزان الأنسولين في الجسم أمراً ضروريّاً لتخفيف الوزن. وننصح هنا، باتّباع الأمور الآتية:مارسي الرّياضة.اتّبعي نمط حياة صحيّاً وسليماً.استشيري طبيباً مختصّاً.القلق وزيادة الوزنتشير مدرّبة الحياة الإسبانية جولي ألفيرا إلى أنّ المرأة بعد سنّ الأربعين، وخصوصًا بعد انقطاع طمثها، تتعرّض بنسبة عالية لحالات القلق، بسبب خلل في هرمون الكورتيزول المسؤول عن محفّزات القلق، وبسبب عدم الاتّزان بين هرمون الأنسولين والغلوكوز والكورتيزول، لذلك، ننصح المرأة باللّجوء إلى بعض الحلول السّهلة والممكنة:حاولي الاسترخاء.اكتشفي طرقاً جديدة للاسترخاء، كالتّأمل والتّنفس بعمق.عبّري عن المشاعر السلبيّة.استشيري طبيبًا مختصّاً.