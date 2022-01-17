المرأة

5 صفات تلفت انتباه الرجل إليكِ... تعرفي عليها

Lebanon 24
17-01-2022 | 08:00
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هناك عدة صفات ومميزات تجعل الرجل ينجذب إلى المرأة، ويعتقد الكثيرون أن الرجل لا ينجذب إلا لمفاتن المرأة والأشياء المادية فقط، إلا أن الرجل ينجذب للكثير من الصفات المعنوية والشخصية التي تتميز بها المرأة بغض النظر عن مظهرها وشكلها الخارجي، اليك أبرز الصفات التي تلفت انتباه الرجل تجاه شريكة حياته وهي:

المرح:
حب المرأة للمرح وطفولة قلبها مهما كان عمرها هو أكثر الأشياء التي تجذب الرجل لها، فالرجل يعشق المرأة التي تمتلك روح الدعابة والفكاهة وتحب الضحك حتى تكون حياتهما مملوءة بالسعادة والفرح بعيدا عن الحزن والنكد.

الاحتواء:
مهما كبر الرجل وشاب شعره، يظل في احتياج دائم للاحتواء وقت الضيق والشدة، حتى إن تظاهر بالقوة والبأس ولكنه يريدك أن تكوني بجانبه طوال الوقت وتشعريه بحبك وحنيتك تجاهه، فإذا فعلتي هذا فأنتِ بالطبع تمتلكين قلبه وتشغلين تفكيره.

عدم الاهتمام الزائد:
من المشاع والمعروف أن الاهتمام يقوي الحب والمودة بين الزوجين أو الشريكين، ولكن الاهتمام الزائد يعتبر قنبلة موقوتة في العلاقة الزوجية والعاطفية، لأن الرجل في الحقيقة ينجذب للمرأة المنشغلة عنه بنجاحها واهتمامها بحياتها الشخصية ، فيشعر الرجل برغبة كبيرة في اقتحام حياتها وأن يكون جزءا منها، على عكس المرأة المتفرغة له ولحياته ومتناسية حياتها تماما.
 

العفوية وعدم التصنع:
تلجأ الكثير من الفتيات إلى التصنع والتجمل حتى تلفت أنظار من تحب ولكن هذا الأمر مفضوح تماما بالنسبة للرجل، فالرجاء بطبعهم أذكياء ويعرفون جيدا أن هذه الفتاة تتصرف عكس الواقع الذي تعيشه ومن ثم ينفرون منها، لهذا أسهل طريق للوصول لشريك حياتك هو العفوية والتلقائية حتى تحصلي على إعجابه واحترامه.
 

الطبخ:

أقصر طريق لقلب الرجل معدته، ستظل هذه المقولة هي الأصدق والأكثر نجاحا حتى وإن لم يكن الرجل محبا للأكل أو يتبع نظاما غذائيا معين، فيظل يحب أن تهتم شريكة حياته بأكله وتجهز له الطعام الذي يحبه أيا كان، فإذا كنتِ ترغبين في لفت انتباه شريك حياتك وكسب قلب زوجك، فعليكي الاهتمام بمعدته أولا.
المصدر: اليوم السابع
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