هذه الأبراج قد تعود إلى شريكها السابق.. هل أنتِ من بينها؟

ان العودة إلى الحبيب السابق ليست فكرة جيدة دائماً، ولكن وفي بعض الأحيان تكون الرغبة في التواجد مع شخص ما، كبيرة جداً لدرجة أنها تتحدى كل منطق. والبعض لا يستطيع أن يتحدى قلبه وما يتوق إليه في العودة إلى الشريك السابق.

إليكِ الأبراج التي تفضل العودة إلى الشريك السابق على الإرتباط بشريك جديد.

برج الثور

بمجرد دخول برج الثور في علاقة، فسوف يقدم كل ما لديه. لذلك، إذا فشلت العلاقة، فسوف يتحطم قلبه. لا يمكنه التوقف عن التفكير بالشريك السابق فالأمر خارج عن سيطرته. حين تنتهي العلاقة سيعود بالذاكرة إلى كل تفصيل محاولاً إكتشاف الأسباب التي أدت الى نهاية العلاقة. وسيحاول كل ما في وسعه لإستعادة حياته السابقة مع الشريك.

برج السرطان

يُحب مولود السرطان من كل قلبه. وبالتالي، عندما ينفصل عن شخص ما، لا يمكنه تحمل بُعده عن شريكه السابق. إنه لا يريد أكثر من الحب. سيبعد نفسه عن كل محيطه وعن الآخرين وسيعيد التفكير بالماضي مرة تلو الأخرى محاولاً البحث عن سبل للعودة.

برج العذراء

لا يتعلم برج العذراء من أخطائه بسهولة لأنه عنيد جداً. سيبحث عن طرق لجعل كل شيء على ما يرام مرة أخرى، حتى يتمكن من استعادة تلك اللحظات الثمينة من الحب. يتوق العذراء إلى الكثير من المودة.

برج الميزان

يُعتبر مولود برج الميزان طيب للغاية ولا يمكنه اتخاذ قرار صعب بسرعة. إنه يحاول تصديق أنّ الناس قد تغيروا للأفضل، وبالتالي يعتقد أيضاً أنّ شريكه السابق قد ترك كل عاداته السلبية وأصبح شخصاً أفضل، بما يكفي للعودة إليه.

برج الحوت

لدى مولود برج الحوت الكثير من النظرة الإيجابية تجاه حياته. لذلك، فإنه يميل إلى الشعور بالإرتياح تجاه شريكه السابق. إذا أتيحت له الفرصة، فسيعود حتى يتمكن من إصلاح العلاقة.