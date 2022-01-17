بعد هذا الخبر... لن ترشّي العطر على شعرك أبداً

اعتادت غالبية السيدات على رشّ العطر على شعرهنّ باعتبار أنّه يمنحه رائحة طيبة خلال النهار، لكن خبراء الجمال لاحظوا أن لذلك أضراراً على الشعر، مؤكدين أن العطور تحتوي على العديد من المواد الكحولية الضارّة والتي تؤثر سلباً في الشعر وتجعله جافاً وتؤدّي إلى تقصّفه وتكسّره وتساقطه أيضاً.وبحسب خبراء العناية بالشعر، فإنّ بخّاخات الشعر لها التأثير نفسه في الشعر، إلا أنّها لا تحتوي على الكمية المماثلة من الكحول، وبالتالي فإن أضرارها أقل.الى ذلك، انتشرت مقولة بأن رشّ العطر على الشعر يسبّب الشيب، ولكن حتى الآن لا دراسات علمية تؤكد ذلك، وتشير الأبحاث الى أن السبب الرئيس لظهور الشيب يرتبط بعوامل وراثية والتقدّم في العمر.