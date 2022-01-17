كثرة المشاكل الزوجية تهدد حياتك

لا يوجد زواج خالِ من الخلافات والمشاكل الزوجية، ولكن كأي شيء، المبالغة تفسد الأمور، فكثرة المشاكل الزوجية تسبب فجوة في العلاقة بينك وبين زوجك، ليس هذا فحسب، بل تسبب أضراراً كبيرة بصحتك، قد تصل إلى الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة، بحسب دراسة أُجريت في جامعة أوهايو.الدراسة شملت مجموعة من النساء، متوسط أعمارهن 35 عاماً، وخلصت نتائجها إلى أن الأزواج الذين يعانون من كثرة المشاكل الزوجية، يصبحون أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة تسرب الأمعاء، التي تسبب تلوث الدم بالبكتريا، ما يسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل: التهاب الأمعاء، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والسرطان، وفي مراحل متقدمة قد يؤدي إلى تدهور الصحة العقلية أيضاً.وفي نفس الإطار، أشارت نتائج دراسة سابقة إلى أن كثرة المشاكل الزوجية قد تسبب بطء التئام الجروح، وتزيد خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالالتهابات، مثل أمراض القلب، والسكري، علاوة على زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.