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المرأة
منع فنانة شهيرة من الحديث بعد إصابتها بـ"كورونا"
Lebanon 24
17-01-2022
|
16:00
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كشفت مساعدة الفنانة المصرية الكبيرة مديحة حمدي، عن تطورات الحالة الصحية للأخيرة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالتها الصحية تشهد تحسنا ملحوظا حتى الآن.
وأوضحت أن الطبيب المعالج وجه الفنانة بضرورة عدم الحديث أو التعرض للإجهاد، منعا لحدوث أي مضاعفات صحية.
وأضافت مساعدة مديحة حمدي، أن "عملية التنفس ومعدل الأكسجين جيد، وليست هناك أي مخاوف بخصوص هذا الشأن".
وأشارت إلى أن الفنانة مديحة حمدي، لا زالت تخضع للعزل المنزلي، ومن المفترض إجراء مسحة جديدة، خلال أسبوع تقريبا، للوقوف على تطورات الإصابة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.
المصدر: روسيا اليوم
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