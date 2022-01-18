بعز البرد نادين الراسي بالشورت على الثلج.. شاهدوا الصور

نشرت الممثلة نادين الراسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها على الثلج في أحد الأماكن الجبلية.

وعلقت نادين على الصور بالقول: "الحياة بتتلوَّن متل كلّ الناس !! وبحسب الألوان بيختلف الإحساس ، متلي متلَك متلو … متل كلّ الناس !!".

ولفت المتابعون إلى انه في عز المنخفض الجوي والبرد القارس ارتدت نادين هوت شورت أسود اللون نسقته مع قميص أسود ووضعت فوقهما جاكيت باللون الفوشيا.

وقد أثنى المتابعون على الصور التي أظهرت جمال لبنان بالثوب الأبيض والثلوج التي تكلل جباله.