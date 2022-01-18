مواد ضارة.. عليك تجنبها في منتجات التجميل

أظهرت الأبحاث، التي أجريت في جامعة "هارفارد"، أن المواد الكيميائية السامة، الموجودة في مستحضرات التجميل، يمكن أن تدخل مجرى الدم، حيث يدخل ملمع الشفاه بسهولة إلى المعدة والجهاز الهضمي عند لعق وقضم الشفاه، كما يمكن استنشاق البودرة، ويدخل محدد العيون أيضاً إلى الجسم من خلال عينيك.1. بارابين Parabenالبارابين مادة حافظة، توجد في مستحضرات التجميل، ويمكن أن تسبب اختلالاً هرمونياً، ما يؤثر في الخصوبة والأعضاء التناسلية، كما أنها مادة مسرطنة.2. بولي فلورو ألكيل (PFAS)تستخدم هذه المادة في مستحضرات التجميل، لجعلها مقاومة للماء، وتدوم لفترة أطول. لكن الاستخدام المطول لها يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة والسرطان، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.3. الفورمالديهايد Formaldehydeالفورمالديهايد هو أحد مكونات صمغ الرموش وطلاء وغراء الأظافر، والاستخدام المتكرر له يسبب حرقاناً في العين والأنف والحنجرة وتهيج الجلد والسعال.4. التلك Talcيمكن أن تكون مادة التلك سامة جداً، عندما لا يتم اختبارها بحثاً عن الأسبستوس، حيث عادة توجد التلك والأسبستوس معاً، ويجب فصلهما للاستخدام الآمن، كما يمكن أن تسبب التلك السرطان.5. الفثالات Phthalatesيمكن العثور على الفثالات في المستحضرات والصابون والشامبو وطلاء الأظافر ومثبتات الشعر، وهي تثبط هرمونات، مثل الاستروجين، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.