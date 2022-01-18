حيل لتطبيق الماسكرا بشكل مثالي عندما تكونين على عجلة





تكثيف الرموش

جعدي رموشك: هذا هو أحد المتطلبات الأساسية قبل أن تبدأي وتختار عصا الماسكرا. لا تنسي تجعيد رموشك لأنها لا تجعل عينيك تبدو أفضل فحسب، بل إنها تسرع أيضاً من عملية وضع الماسكرا في المقام الأول. نتفق جميعاً على حقيقة أنه مع أسلوب الحياة السريع هذا، لا يكاد يكون لدينا أي وقت للعناية الشخصية. نحن في سباق لا ينتهي أبداً، ويكاد يكون من المستحيل إعطاء الوقت لوضع مكياجنا بشكل صحيح، لا سيما تلك الجوانب من مكياجنا التي تتطلب الدقة وتطبيق الماسكرا هي إحداها. لذلك، اليوم ، سنقوم بإدراج حيل لتطبيق الماسكرا بشكل مثالي عندما تكونين في عجلة من أمرك:تكثيف الرموشجعدي رموشك: هذا هو أحد المتطلبات الأساسية قبل أن تبدأي وتختار عصا الماسكرا. لا تنسي تجعيد رموشك لأنها لا تجعل عينيك تبدو أفضل فحسب، بل إنها تسرع أيضاً من عملية وضع الماسكرا في المقام الأول.

قومي بتدوير الفرشاة: هذه خدعة أنيقة يمكنك تجربتها إذا كنت ترغبين في الحصول على مظهر "الرموش الطويلة". إنه أساسي ومباشر جداً. كل ما عليك فعله هو تدوير فرشاة الماسكرا من الجذر إلى الحافة.

استخدمي برايمر العين: هذا حدث شائع بما فيه الكفاية حيث رأينا الماسكرا تتلطخ بينما نحن في عجلة من أمرنا. من الأفضل وضع البرايمر قبل وضع الماسكرا. استخدمي برايمر الجفن تحت مكياجك إذا كنتِ لا تريدين إفساد مظهرك وتلطخه.

إزالة الماسكرا الزائدة: قد يبدو هذا كخطوة غير ضرورية وتستغرق وقتاً طويلاً لمن هن في عجلة، ولكن الأمر يستحق أن نتذكر إزالة الماسكرا قبل الخروج من المنزل وذلك لتجنب الوضع الفوضوي المتمثل في التكتل الذي يفسد المظهر.

تمشيط الرموش: هذه خطوة مهمة للغاية عند وضع الماسكرا. فقط تذكري أن تمشيط رموشك بعد أن تجف يحل مشكلة تلك الكتل الفوضوية.

تجعيد الرموش مرة أخرى: إذا كنت ترغبين في ذلك، يجب أن تنتظري حتى تجف رموشك وبعد ذلك يمكنك تجعيدها مرة أخرى باستخدام بكرة الشعر المناسبة. على الرغم من أن هذا اختياري، إلا أنه يوصى به بشدة.

استخدمي ظل خفيف: يوصى بوضع ظلال أو ببودرة الأطفال على رموشك باستخدام فرشاة صغيرة للحصول على تأثير أفضل. هذا يجعل من السهل على الماسكرا التمسك برموشك مما يعطي مظهر الرموش أكثر سمكاً في هذه العملية.

خدعة الملعقة: تتم هذه الحيلة لتجنب فرص انسكاب الماسكرا على جفونك عندما تكوني في عجلة من أمرك وهذا سيساعدك على التقاط الماسكرا الزائدة على الملعقة.