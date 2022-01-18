طرق للتخلص من حب الشباب أثناء الدورة الشهرية

الدورة الشهرية عادة ما يصاحبها آلام البطن والتشنجات والنزيف وتقلب المزاج، لكن قد يمتد الأمر إلى مشاكل جلدية، فإن الدورة الشهرية تسبب أيضًا حب الشباب.قبل وأثناء الدورة الشهرية ، تميل هرموناتك إلى الاضطراب. قبل بدء الدورة الشهرية مباشرة ، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون ، مما قد يزيد من إنتاج الزيت ، وهي مادة دهنية تعمل على تنعيم وترطيب بشرتك. يمكن أن يؤدي زيادة إفراز الزيوت إلى انسداد المسام وظهور البثور. وبهذه الطريقة، تسبب الهرمونات انسداد المسام وحب الشباب.يمكن أن تكون بثور الدورة الشهرية مزعجة ، وبالتأكيد لا تحتاجين إلى هذا الألم الإضافي عندما تعانين بالفعل من تقلصات وآلام في الجسم.فإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها علاج حب الشباب:1- الكركميستخدم الكركم لعلاج مجموعة من الأمراض الجلدية. ستندهشي من معرفة أنه يعمل بفعالية في علاج حب الشباب أيضًا. يمكن لخصائصه المضادة للالتهابات تعجيل الشفاء من أعراض حب الشباب مثل الاحمرار والتورم والألم.2- الكمادات الدافئةيمكن أن يؤدي استخدام ضمادة دافئة إلى تصريف الصديد وتقليل التورم. استخدميه على البثور لمدة 10-15 دقيقة كل يوم للتخلص من حب الشباب.3- الكمادات الباردةيمكن أن تساعد الكمادات الباردة أيضًا في تقليل الألم والتورم الناجمين عن البثور. في الأيام التي لا تشعري فيها برغبة في استخدام ضمادة دافئة ، استخدمي ضمادة باردة على البثور لمدة 5-10 دقائق كل يوم.4- زيت شجرة الشاييحتوي هذا الزيت العطري على العديد من الفوائد للشعر والبشرة والصحة، إنه فعال للغاية في تقليل الالتهابات التي يسببها حب الشباب. تساعد خصائصه المضادة للميكروبات أيضًا في تقليل أعراض حب الشباب مثل الاحمرار والتورم.5- الشاي الأخضريمكن للشاي الأخضر أن يزيل السموم من الجسم ، أن يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب. يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تكون فعالة جدًا في تقليل آلام البثور.