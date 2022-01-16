لكل سيدة.. كيف يمكن أن تردي على اعتداء شد الشعر في حال تعرضك له؟

يقدم برنامج "كوني قوية" على شاشة "الآن" للسيدات والشابات، تمارين وحيل حقيقية للدفاع عن النفس في حال التعرض لأي أذى أو اعتداء.

وانطلاقاً من ذلك، كيف يمكن أن تردي على اعتداء شد الشعر إذا ما تعرضت له؟