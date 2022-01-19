المرأة

نجمات شهيرات ورائعات الجمال يشتهرن برائحتهن الكريهة.. الأسماء غير متوقعة!

Lebanon 24
19-01-2022 | 02:00
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تثير بعض النجمات اللواتي يتمتعن بشهرة كبيرة تصل للعالمية، حالة كبيرة من الجدل فهن لا يهتممن بنظافتهن الشخصية، مثل قلة الإستحمام، أو رائحة الجسد، أو الفم أيضًا.

 

تعرفوا إلى أبرز النجمات اللواتي لا يهتممن بنظافتهن الشخصية:

 

ليدي غاغا

أثارت النجمة العالمية ليدي غاغا، حالة كبيرة من الجدل على السوشيل ميديا بسبب تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" كشفت فيها أنها لا تتذكر آخر مرة استحمت فيها.

 

وكتبت ليدي غاغا ، في تغريدتها محادثة هزلية بينها وبين مساعدها الذي حدثها قائلًا: "متى استحممت آخر مرة؟"، لترد عليه

 

فردت قائلة: "لا أتذكر"، لتثير موجة من الجدل والضحك حول هذه التغريدة.

 

 جوليا روبرتس

ذكر أحد الحراس الشخصيين للممثلة الأميركية جوليا روبرتس، إن رائحتها لا تحتمل الأمر الذي يجعل موظفيها لا يستطيعون الوقوف بالقرب منها، حتى وإن قامت بالاستحمام.

 

 وكانت تقارير إخبارية عالمية، قد أفادت أن مشكلة رائحة جوليا روبرتس الكريهة لا تكمن في قلة استحمامها فقط، ولكن يعود الأمر إلى أنها لا تستخدم مزيلات العرق والعطور للتغلب على تلك المشكلة، كما أنها لا تقوم بتنظيف شعرها، وردت "روبرتس" على الأمر الأخير بشكل مباشر، إذ أشارت أن غسيل الشعر يزيل الزيوت الطبيعية التي يفرزها ويعرضه للجفاف، وأنها تعشق رائحة الزيوت الطبيعية لذا

 

كاميرون دياز

أما الممثلة كاميرون دياز، فتعاني أيضًا من المشكلة نفسها، إذ تمتنع عن استخدام مزيلات العرق منذ سنوات لأنها ترى أن تلك المستحضرات تقوم بسد مسام الجلد، لذلك تترك جسدها يتعرق بشكل طبيعي.

 

وليست هذه هي مشكلة كاميرون دياز الوحيدة مع النظافة الشخصية، فقد فضحتها عدسات المصورين في احدى المناسبات حين التقطت صور لها وهي ترتدي ملابس متسخة وعليها بقع دهنية، فالممثلة الأميركية لا تقوم بغسل ملابسها وترتديها مرات متتالية بعدها تتخلص منها في سلة المهملات.

 

جينيفر لورانس

وعلى الرغم من جمالها الصارخ، إلا أن الممثلة الأميركية جينيفر لورانس لا تهتم أيضًا بنظافتها الشخصية، إذ تعاني من رائحة الفم الكريهة، ويبدو أنها تفعل ذلك عن قصد إذ أبدى الممثل ليام هيمسورث عدم تفضيله لمشهد تقبيلها في فيلم The Hunger Games، فكانت "لورانس" تتعمد تناول أطعمة ذات راوئح كريهة في كواليس هذا الفيلم، مثل التونة والثوم، لاسيما قبل مشاهد القُبلات.

 

المصدر: تركيا الآن
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