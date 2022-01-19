نساء هذه الأبراج هنّ زوجات مثاليات.. هل أنتِ من بينهن؟

بعض النساء يشكلن زوجات مثاليات، والبعض الاخر الزواج وبكل بساطة لا يناسبهن لانه لا يتناسب مع شخصياتهن. فهل انت من الفئة التي تصلح بالفعل للزواج وتشكل زوجة مثالية يحلم بها أي رجل وفق الأبراج ؟

السرطان

السرطان يعشق الحياة الزوجية.. فهذا البرج الحساس يقدر الحب والحياة العائلية اكثر من أي شيء في هذا العالم. المرأة السرطان ستكرس نفسها ووقتها كاملاً من اجل ضمان سعادة الزوج والاولاد. هدف المرأة السرطان هو سعادة وراحة الجميع وضمان الاجواء الايجابية طوال الوقت لذلك ستجدونها تقوم بكل شيء يضمن ذلك وتغمر كل افراد عائلتها ومن ضمنهم الشريك بكل الحب والحنان.

المرأة السرطان هي الزوجة المثالية لانها ستوفر الحب والحنان والهدوء والدعم والاخلاص.

العقرب

شخصية العقرب معقدة جداً وهذا امر يتفق عليه الجميع ولكن المرأة العقرب زوجة مثالية لانها تقدم حياة زوجية مختلفة. برج يملك الكثير من الشغف وفي الوقت عينه يريد للحياة ان تكون ممتعة ولكن ليس وفق طريقة الحمل والاسد المتهورة بل بطريقة منطقية عقلانية. بما ان العقرب يعول كثيراً على الصدق والاخلاص فهو سيقدمه بشكل مطلق حين يحصل عليه وعليه فان العلاقة ستكون واضحة تماماً. كل ما تقوم به المرأة العقرب كزوجة يبدو وكأنه متعمد ومخطط له، لان النتيجة دائماً تكون لمصلحتها ومصلحة الزوج. أي رجل يتمكن من كسب ثقة المرأة العقرب سيجد امامه شخصية محبة مخلصة لم يكن يتوقعها لانها كانت مخفية خلف قناع الغموض والقساوة.

الميزان

المرأة الميزان مثالية في الحب والزواج. تملك شخصية إجتماعية ولكن الأولوية دائماً هي لعلاقتها مع الشريك. تملك الذكاء العاطفي الذي يمكنها من التواصل بشكل صحي والتوصل الى حلول للمشاكل من دون إغضاب أي طرف أو جعل اي طرف من الاطراف يشعر بالغبن. المرأة الميزان تنشد الهدوء والتوازن وهذا ما ستكون عليه الحياة الزوجية، احياناً قد تبالغ بالامر لدرجة انها ستقوم بذلك على حساب نفسها ما يجعلها تشعر بالاحباط. ولكن وبشكل عام ولانها تملك القدرة على التواصل فغالباً ما تحل الامور بأقل ضرر ممكن.